× oe24 bringt Sie zu Melissa Naschenweng

Das Warm-Up in Deutschland wurde zum Triumph. Jetzt zündet Melissa Naschenweng ihre neue "Bergbauernbuam Tour" endlich auch in Österreich. Am Freitag steigt die Austro-Premiere im VAZ von St. Pölten. Samstag wird die Grazer Stadthalle gerockt und am Sonntag die Linzer Tips-Arena. Mit gleich sechs heißen Kostümen, allen Mitschunkel-Hits von Traktorführerschein bis Kompliment und großen Emotionen.

Überrascht Melissa bei ihrer Guten-Laune-Show auch mit den Hymnen von Falco (Rock Me Amadeus) oder Fendrich (I am from Austria) so darf natürlich eine Prise Sex-Appeal nicht fehlen: So reißt sie sich zu Luis von do schwungvoll ein Abendkleid vom Leib um darunter ein Transparent-Shirt und die berühmte pinkfarbene Lederhose zu enthüllen.

