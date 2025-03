× oe24 bringt Sie zu Paul Kalkbrenner

Es ist das heißersehnte Konzert-Comeback in einer der schönsten Locations Österreichs. Nach dem Stopp wegen "nicht erfüllbarer gesetzlicher Lärmschutz-Auflagen“ wird am 12. September vor dem Schloss Schönbrunn endlich wieder die Musik aufgedreht! Der deutsche Electronic-Pionier Paul Kalkbrenner („Sky And Sand“) zündet sein Hitfeuerwerk im Ehrenhof und tritt damit in die Fußstapfen von u.a. Barbara Streisand, Kraftwerk oder Rainhard Fendrich.

Spannend: Das Konzert von Paul Kalkbrenner ist auch gleich Teil einer Machbarkeitsstudie, die untersuchen soll, wie ein nachhaltiges, innovatives Akustikkonzept “für höchste Klangqualität bei maximalem Schallschutz” vor Schloss Schönbrunn denn aussehen könnte. Im Rahmen der Studie werden neue Technologien speziell für den besonderen Veranstaltungsort konzipiert, ein richtungsabhängiges Beschallungskonzept mit adaptiver Schallverteilung inklusive.

Ziel ist es, die Schallausbreitung möglichst auf den Veranstaltungsbereich zu konzentrieren. Paul Kalkbrenner, der seit über zwei Jahrzehnten weltweit mit Hits wie “Icke Wieder”, “Parts of Life” oder “Sky and Sand” begeistert, ist dafür natürlich ein perfektes Testimonial.

