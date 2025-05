× oe24 bringt Sie zum Forestglade Festival

Das Gewinnspiel endet am 2. Juli um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

„Ohne Forestglade würde es wohl kein Nova Rock geben. Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals.“ Von 1995 bis 2012 ließ Ewald Tatar mit dem Forestglade Festival Wiesen beben. Am 11. Juli, also pünktlich zum 30. Geburtstag und nach einer 13-jährigen Pause, bringt er gemeinsam mit oe24 das legendäre Festival zurück. Unter dem Motto "When we were wild and young" haben sich dafür im malerischen Schlosspark von Eisenstadt die ewigen Dauerbrenner Cypress Hill, The Sisters Of Mercy, Dog Eat Dog, The Godfathers Therapy?, H-Blockx und K’s Choice angesagt.

Das Programm der über siebenstündigen Indie-Sause klingt mehr als vielversprechend: Die Sisters Of Mercy zünden im Schlosspark ewige Hymnen wie „This Corrosion, “More“ oder „Temple Of Love” und als „High-Light“ liefern die Hip-Hop-Giganten von Cypress Hill die neue Hit-Show "Back in Black", bei der natürlich auch "Insane in the Brain", "When The Shit Goes Down" und der House-of-Pain-Klassiker "Jump Around" auf der Setlist stehen.

Cypress Hill (o.) und The Sisters Of Mercy (u.) sind dieHeadliner

Dazu feiern Therapy? in Eisenstadt das 30-jährige Jubiläum des Kult-Albums „Troublegum“: „Forestglade ist für uns immer ein Heimspiel. Wir waren 1995 bei der Premiere dabei und freuen uns, dass wir 2025 auch wieder beim Revival aufspielen dürfen!“

