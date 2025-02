× oe24 bringt Sie zur exklusiven Kino-Show von Milow

„Die Welt braucht jetzt wieder Musik und Partys. Wir haben zu lange auf den Spaß verzichtet“ Im August 2021 trat der belgische Chart-Stürmer Milow („Ayo Technology“) als erster internationaler Top-Act in Corona-Zeiten in Österreich auf. Ein Mini-Konzert für nur 50 Fans im Wiener Hotel Jaz in The City. Jetzt kommt er wieder und präsentiert die neue, für 21. Februar erwartete CD „Boy Made Out Of Stars“ mit einer spannenden Kino-Show. Am 10. Februar zeigt Milow im Wiener Schikander Kino erstmals die 15 Videos, die er für jeden einzelnen Song des Albums gedreht hat. Dazu gibt’s persönliche Geschichten über den kreativen Prozess und ein Mini-Konzert, bei dem er einige der neuen Songs akustisch anstimmt.

"Dieses Projekt ist nicht nur eine Sammlung von Songs oder Videos; es ist eine Reflexion darüber, wo ich gerade stehe – wie die letzten Jahre mich geprägt haben und wie diese Geschichten ihren Weg in die Musik gefunden haben,“ erklärt Milow seine neue CD „Boy Made Out Of Stars“, mit der er auch einen „Liebesbrief“ an das von den Waldbränden erschütterte Los Angeles liefert. „Diese Brände waren eine herzzerreißende Erinnerung daran, wie zerbrechlich die Dinge sein können, die wir lieben. Aber selbst im Verlust war ich tief bewegt von der Widerstandskraft dieser Stadt und ihrer Menschen.“