× oe24 holt Andreas Gabalier mit neuer Tour nach Wien!

Ein Hulapalu auf uns! Am 31. Oktober rockt Andreas Gabalier sein großes oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle. Ab 14 Uhr gibt's die Tickets!

„Das ist die größte Halle des Landes und somit die größte Ehre für jeden heimischen Musiker.“ Im Mai 2012 feierte Andreas Gabalier sein Debüt in der Wiener Stadthalle. Jetzt kommt er wieder! Und zwar für sein großes oe24-Konzert! Am 31. Oktober 2025 setzt Gabalier in der Stadthalle mit Hits wie "I sing a Liad für di", "Zuckerpuppen" oder "Amoi segn ma uns wieder" das Finale seiner brandneuen Tournee "Ein Hulapalu auf uns".

Der Vorverkauf startet bereits heute, Dienstag um 14 Uhr bei oeticket und ticket24.at. Mit einem starken Ticket-Run ist zu rechnen. Bislang waren nämlich noch alle Stadthallen-Konzerte von Gabalier ausverkauft

„Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreibliche Momente, die ich allerorts zurückbekomme,“ erklärt Gabalier seine neue Tour, die am 27. Juni in Mönchengladbach ihre Premiere feiert und mit der er am 15. und 16. August auch wieder im Tennisstadion von Kitzbühel stoppt.

Als Einstimmung auf die Tour gibt‘s am 16. November, also nur 5 Tage vor seinem 40er, in Graz "Die große Halftime Show" als Geburtstagsparty.