× oe24 schenkt Ihnen cooles Fan-Package von Josh.

„Es war ein wundervoller Abend. Wir haben musikalisch so gut gespielt wie 60 Shows davor nicht. Und da habe ich mir gedacht: „Oh Gott, Glück gehabt, dass wir das mitgeschnitten haben." Chartstürmer Josh. liefert am Freitag sein allererstes Live-Album „Es ist alles in Ordnung – Live aus der Wiener Stadthalle“. Ein beeindruckendes Best-Of-Werk rund um10 Chart-Hymnen wie „Expresso & Tschianti“, „Ring an der Hand“, „Tickets für Oasis“ und natürlich „Cordula Grün“, mit dem Josh. sogar einen Frühstart hinlegt. Um einem Chart-Duell mit Edmund, die ja am 11. April die CD “Legende“ liefern, auszuweichen, gibt’s die Live-Hits von Josh. jetzt schon eine Woche früher.

© zeidler ×

© Philipp Hinterlehner ×

Und das für einen glücklichen Gewinner sogar gratis. Auf oe24.at verlosen wir ein exklusives Josh.-Package mit der großartigen Live-LP, einer signierten Setlist und einem „Es ist alles in Ordnung“ T-Shirt.

© joshsmusik.at

© joshsmusik.at



Mit dem letzten November vor 11.000 Fans aufgenommenen Live-Album erfüllt sich Josh. einen großen Traum: „Die Stadthalle war eigentlich nie auf meiner Bucket-Liste, weil ich mich einen so großen Traum gar nicht zu träumen gewagt habe! Das hätte ich nicht für realistisch gehalten.“

© Philipp Hinterlehner ×



Ab 2. Juli geht Josh. mit dem neuen Live-Album im Gepäck auch wieder auf große Österreich-Tour. 7 Konzerte zwischen Grafenegg (2.Juli) und Graz (24. Oktober) sind bereits fixiert. Auch das große Heimspiel am 24. September in der Wiener Open Air Arena. Als Einstimmung rockt er am 6. und 7. Juni auch die Starnacht am Neusiedlersee.