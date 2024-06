× oe24 schenkt Ihnen das EURO-Package von Wanda

Das Gewinnspiel endet am 21. Juni 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

„Das fühlt sich wie ein Debüt-Album an, denn wir sind eine andere Band geworden.“ Nach den großen Dramen – Tod von Keyboarder Christian Hummer und auch von Wandas Papa – starten Wanda jetzt neu durch. Am Freitag kommt das Album "Ende Nie", mit dem man die schweren Schicksalsschläge in „Worte zu fassen versucht“. Nach den emotionalen Vorab-Hits „Bei Niemand anders“, das ja jüngst beim Amadeus als „Song des Jahres“ ausgezeichnet wurde, „Therapie“ oder „Jeder kann es sein“ nehmen die Strizzi-Rocker damit trotz starker Konkurrenz von Bon Jovi jetzt Kurs auf ihren fünften Nummer eins Hit. „Die Charts sind uns eigentlich egal. Qualität ist der einzige Druck,“ so Marco Wanda im oe24-Interview, „Wir wollen ja nicht Musik machen, die in einem Jahrzehnt stecken bleibt, sondern wir möchten etwas schaffen, das auch in 100 Jahren noch Bedeutung hat.“

Das sind die neuen Hits von Wanda:

Bei niemand anders

F*** Youtube

Therapie

Sie steht nicht auf dich

Keine Angst

Ich hör dir zu

Wachgeküsst

Woher soll ich wissen

Jeder kann es sein

Kein Ende nie

Immer OK

Niemand was schuldig

© Universal Music ×

Die 12 neuen Songs, die musikalisch zwischen Liebeslied ("Wachgeküsst)" und rotzfrechem Rock ("Fuck Youtube") dröhnen, sind von Demut, Warmherzigkeit und Verständnis geprägt. Von Liebe und Demut. „Ich kann Songs nur ganz oder gar nicht. Ich kann mich nur mit Leib oder Seele verschreiben. Gesund ist das sicher nicht,“ erklärt Marco Wanda den auch "therapeutischen Prozess", "Alles was ich schreibe steht in der Tradition des Blues. Am Ende ist immer irgendwer traurig. Griechische Tragödien. Aber: die Antwort auf den Tod ist das Leben.“

© Maximilian Koenig/Universal Music ×

© zeidler ×

Cool: zum neuen Album liefert man auch gleich ein rot-weiß-rotes EURO-Trikot. Mit „Amore“-Logo auf der Brust sowie dem Spielernamen „Wanda“ und der Nummer 10 und am Rücken. „10 so wie Messi oder Maradona. Also all die ganz großen Spielmacher.“

© Wanda ×

Mit oe24 können Sie jetzt das EURO-Trikot von Wanda gewinnen. Und die brandneuen Hits gleich dazu! Auf oe24.at verlosen wir drei coole EURO-Packages von Wanda. Mit der neuen CD „Ende Nie“ und dem coolen Fußball-Shirt. Damit sind Sie für die große Tour, die u.a. am Donauinselfest (23. Juni), der Burg Clam (20. Juli) oder in der Wiener Stadthalle (21. Dezember) stoppt, bestens gerüstet. Für die EURO ja sowieso. Gleich reinklicken und mit etwas Glück die neuen Hits und das EURO-Trikot von Wanda gewinnen