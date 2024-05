× oe24 schenkt ihnen die Symphonischen Fendrich Hits

„Es war einer der schönsten Momente, den ich je auf einer Bühne erlebt habe. Ein Höhepunkt meiner Karriere“ Am 3. Juli 2022 lieferte Rainhard Fendrich vor der malerischen Kulisse von Schloss Schönbrunn unter dm Motto „Nicht jedem meiner Songs passt ein Frack, aber viele werden dadurch in neue Kleider gepackt“ seine große Konzert-Smphonie: Gemeinsam mit der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Christian Kolonovits gab‘s die 28 größten Hits im Orchester-Sound und dabiei auch die Verschmelzung des wohl größten heimischen Musikguts: Als Intro zur Hymne "I Am from Austria" wurde nämlich gleich der "Donauwalzer" angestimmt.

© zeidler ×

© Johannes Ehn/Universal Music ×

© zeidler ×

Jetzt gibt’s den Konzert-Hit mit unvergänglichen Hymnen wie "Vü schöner is des G’fühl", "Zwischen Eins und Vier" oder Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk zum Nachhören: Am 31. Mai kommt die CD & DVD „Symphonisch in Schönbrunn“. Das erste Fendrich Album seit fünf Jahren ("Starkregen") und der Vorbote zu neuen Lieder, mit denen er 2025 auch auf große Jubiläums-Tour gehen will.

Mit oe24 kommt das Austropop-Album des Jahres jetzt sogar gratis zu Ihnen: Wir verlosen 3 CD und DVD-Sets des neuen Fendrich-Hits „Symphonisch in Schönbrunn“. Gleich reinklicken!