× ÖSTERREICH bringt Sie zu Judas Priest

Am 1. April (kein Scherz) steigt das lauteste Konzert der Jahres. ÖSTERREICH holt die Heavy-Metal-Giganten von Judas Priest (Painkiller) in die Stadthalle. Und die Legenden von Uriah Heep und Saxon gleich mit dazu. Ein flotter Hardrock-Dreier unter dem Motto „Metal Masters“, der die volle Konzert-Dröhnung verspricht.

© Barracuda Music ×

© Getty Images ×

"Metal-Gott" Rob Halford und seine Priest-Jünger rund um Teufels-Gitarrist Glen Tipton feiern damit den jüngst erfolgten Einzug in die "Rock &Roll Hall of Fame" und auch gleich das 50-jährige Band-Jubiläum. Und das nicht nur mit 50 Millionen-fach verkauften Hymnen wie "Breaking The Law" und dem traditionellen Motorrad-Stunt, sondern auch gleich mit ganz neuen Tönen . Als Einstimmung kommt ja schon am 8. März die CD" Invincible Shield". Das erste "Priest"-Album nach 5 Jahren Pause!

© Getty Images ×

© Getty Images ×

