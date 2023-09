× ÖSTERREICH bringt sie zu Norbert Schneider

2010 gewann er den Ö3 Soundcheck. 2014, 2016 und 2019 den Amadeus. Und jetzt startet Norbert Schneider nach einem viel gelobten Zusammenspiel mit Christopher Seiler („Hausverbot“) mit dem neuen, Gospel-lastigen Album „Ollas Paletti“ durch. „Es war mein Anspruch ein kommerzielles Album voller Spielfreude, Witz und Kante aufzunehmen. Das Ding atmet, pumpt, und kommt direkt schnürlgrad und mit ganz viel Mojo daher“ erklärt Schneider die 11 Songs für die er sich auch Tini Kainrath und Alex Horstmann als Sänger ins Studio geholt hat.

Das Album rund um den Vorabhit „Seifenblasen“ wurde ohne große technische Spielereien aufgenommen („Beim Mischen habe ich auf audiotechnische Tricks und Gimmicks verzichtet.) und war ein absoluter Schnellschuss „Gemeinsam mit einer Weltmeister-Band habe ich mich im Studio im Kreis aufgestellt und das Album in zwei Tagen live auf ein 8-Spur Tonbandgerät aufgenommen“



Am Donnerstag (28.September) präsentiert Schneider den neuen Wurf mit einem Release-Konzert im Wiener Jazz Club Porgy & Bess. Mit ÖSTERREICH hören sie neuen Songs als Erster: auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für das Release Konzert von Norbert Schneider am 28.9. im Porgy & Bess. Gleich reinklicken und etwas Glück am Donnerstag mit Norbert Scheider abrocken.