ÖSTERREICH bringt Sie zum Geheimgig von Nico Santos

Gewinn: Eskimo Summer Gig am 14.06. in Wien

'Der Song versetzt mich sofort wieder zurück in die vielen unvergesslichen Sommer meiner Kindheit.' Nico Santos liefert den ersten Sommer-Hit. Für Eskimo hat der Chart-Star jetzt den 80er-Jahre-Klassiker Like Ice in the Sunshine von Beagle Music Ltd. aufgenommen. Gute-Laune-Vibes inklusive.

Musik. Damit kommt Santos am 14. Juni auch für ein Geheim-Konzert nach Wien. Ein intimes Live Acoustic Set rund um Like Ice In The Sunshine sowie einige seiner größten Hits.

Die Tickets für das Exklusiv-Konzert gibt es nicht zu kaufen!

Gewinn. Mit ÖSTERREICH sind sie dennoch live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 10 x2 Tickets für den exklusiven Eskimo Summer Gig mit Nico Santos an einem geheimen Ort in Wien.