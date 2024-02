× ÖSTERREICH bringt Sie zum Kaiser-Konzert von Nikotin

Heimat bist du großer Töne! 102 Jahre nach dem Tod von Kaiser Karl I erhebt jetzt der freche Austropop-Durchstarter Nikotin Anspruch auf den Thron. Und zwar auf den Chart-Thron. Mit der neuen Hymne „Kaiser von Österreich“. Ein Pop-Hit wie ihn das Land seit Jahren nicht gehört hat: „Ich bring das neue Manifest und steck mein Land in neues Gewand.“ rappt er da oder „Blaues Blut für die Republik. Betäubt die Sinne, erfrischt den Geist.“ Ab Freitag läuft der neue Hit im Radio. Am 8. März gibt’s die Hymne auch als Download und exzessives Video und am 12. März rockt Nikotin damit ein privates Showcase-Konzert im Wiener In-Club Loft.

© Nikotin ×

Gewinnspiel: Der Eintritt dafür erfolgt eigentlich nur auf persönliche Einladung. Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Mini-Konzert mit der Live-Premiere der neuen Hymne "Kaiser von Österreich" und Hits wie "1010" oder "Rosa Schnee" trotzdem live dabei: auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 25x2 der begehrten Tickets für Nikotin im Loft.

© zeidler ×

© zeidler ×

© zeidler ×

Kult-Video. Beim Showcase zeigt der „neue Falco“ natürlich auch sein neues Video, wo er in der feudalen Otto Wagner Villa von Ernst Fuchs als Kaiser auch mit Geldscheinen um sich wirft, seine rachsüchtige Sisi zur Pistole greift und der Papst seine Jünger mit blauem Blut tauft. Ganz Großes Kino.