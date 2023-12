× ÖSTERREICH bringt Sie zum Lovely Days Festival

Die unermüdliche Hit-Fabrik von Status Quo, Uriah Heep, die "Earth Wind And Fire Experience" von Al McKay, die Woodstock Legenden Canned Heat und Ten Years After sowie Nazareth und die „Best Of Austria 3“-Show von Wir4. Am 6. Juli wird Eisenstadt zum neuen Woodstock. ÖSTERREICH präsentiert das "Lovely Days"-Festival.

© Barracuda Music ×

Eine acht-stündige Musik-Zeitreise in Richtung 60er, 70er und 80er Jahre im malerischen Schlosspark Esterhazy mit Hymnen wie "In The Army Now", "Lady In Black", "Let‘s Groove", "Love Hurts" und den größten Hits des Austropop. Von "Jö Schau" über "Zwickts mi" bis zu "I am from Austria".

© David Bitzan ×

Mit ÖSTERREICH sind sie bei der Hit- und Oldie-Parade live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für das Lovely Days Festival in Eisenstadt. Gleich reinklicken und etwas Glück am 6. Juli mit den Musiklegenden abrocken.