× RAF Camora: Comeback auf Platz 1 mit Falco-Duett

RAF Camora sampelt Falco und erobert mit "Out Of The Dark" natürlich sofort wieder die Spitze der iTunes-Charts. Am 16. August gibt's die Live-Premiere am Frequency Festival. Schon jetzt ein spektakuläres Video.

Von 0 auf 1. RAF Camora „zerfetzt“ nach sechs-monatiger Auszeit wegen Tinnitus und Hörsturz jetzt wieder die Charts: mit „Out Of The Dark“, das auf Samples der legendären Falco-Hymne beruht, stürmt er sofort wieder an die Spitze der iTunes-Charts. „Damit beginnt für mich ein neues Kapitel. Bin sehr Stolz diesen Song machen zu dürfen. Out Of The Dark wurde in dieser Form noch nie freigegeben,“ erklärt er in seinem Fan-Chanel auf WhatsApp das gelungene Falco-Duett. Und weiter „Ich bin nervös , aber wie immer dankbar dafür, dass es mir nicht egal ist.

Das sind die iTunes Charts vom 9. August:

1. RAF Camora, Out of the Dark

2. CYRIL, Stumblin' In

3. Jaxomy, Pedro

4. Eminem, Houdini

5. Jimin, MUSE

Zum Falco-Duett liefert RAF auch ein spektakuläres Video, das ihn u.a. auf eiener Plattform vor dem Stephansdom, mit kessen Girls im Pool, im protzigen Porsche Cabrio und sogar hoch oben auf der Spitze des Riesenrad zeigt. Dazu gibt‘s eine„in Memorian“ Einblendung für Falco und auch Szenen vom Sommernachtsball in Wiener Kursalon Hübner. RAF war da ja am 29. Juni dort völlig überraschend aufgetaucht. Jetzt weiß man warum!

Spannend: RAF zeigt sich im Video auch mit einer mysteriösen Frau:

Hand in Hand bei der weißen Party und auch im innigen Rooftop-Tanz.

RAF: erst Proben (o.), dann Party (u.)

Am 16. August feiert er damit beim Frequency Festival in St. Pölten auch sein großes Live-Comeback. Dafür hat er schon die intensiven Proben gestartet. Für 20 Songs wie „Primo“, „Vendetta“ oder „500 PS“ und das bis zu 10 Stunden täglich. Nur Donnerstag Nacht gab’s ein Proben-Pause. Gemeinsam mit seiner „Squadra“ feierte in der Innenstadt Rooftop Bar den Release der neuen Single „Out Of The Dark“.