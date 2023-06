Rammstein-Skandal: Lindemann jagte Autorin ''durchs 1.OG''

Autorin Zana Ramadani berichtet von einer ''verstörenden'' Begegnung mit Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Die Begegnung mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann soll sich Anfang 2016 im Berliner Privatklub "1. OG" zugetragen haben. So berichtet es Autorin Zana Ramadani in einem Text für die "Berliner Zeitung". Lindemann war zu dieser Zeit frisch getrennt von seiner damaligen Freundin Sophia Thomalla. Ramadani erinnert sich, Lindemann sei in einem großen Raum an einem langen Tisch gesessen. "Sein Blick wirkte leer". In dem Klub, der sich über dem Promi-Restaurant "Borchardt" befindet, sei reichlich Alkohol geflossen - auch Kokain war laut Ramadani im Umlauf.

Nach einiger Zeit sei die Autorin dann mit einem Herren ins Gespräch gekommen, sie habe an dem Tisch, an dem auch Lindemann saß, Platz genommen. Plötzlich soll sich der Rammstein-Sänger auf den freien Platz links neben ihr gesetzt haben. Ramadani bemerkte dies zunächst nicht.

"Ich fahr dich gleich nach Hause"

Zuerst habe Lindemann Ramadani nur angestarrt, schließlich aber doch angesprochen. „Wir sind nicht zusammen. Wir unterhalten uns nur sehr nett", beantwortete sie die Frage Lindemanns, seit wann sie mit ihrem Begleiter in einer Beziehung sei. Der Rammstein-Sänger wurde offensiver, wollte wissen, wo sie wohnt. Ramadani wollte nicht zu viel preisgeben, erwiderte lediglich "Berlin". Der Sänger wollte es laut der Autorin aber näher wissen: „Doch. Ich fahr dich gleich nach Hause."

Ramadani lehnte ab, woraufhin sie Lindemann am Arm ergriffen haben soll, er wiederholte seine Worte. Anschließend sei er ihr bis zur Bar gefolgt. „In zehn Minuten gehen wir. Ich fahr dich nach Hause!", erinnert sich die Autorin an die Worte Lindemanns.

"Durchs 1. OG gejagt"

Nach diesem Wortwechsel verließ Ramadani sofort die Party, um diesen "Ekel" loszuwerden. Einer Freundin habe sie geschrieben, sie habe "keinen Bock mehr auf diesen Widerling". Den Vorfall will sie aber keinesfalls mit den aktuellen Vorwürfen gegen die Band vergleichen. Als diese an die Öffentlichkeit gerieten, meldete sich ihre Freundin bei ihr und erinnerte sie an jene Nacht, "als Till dich durchs 1. OG gejagt hat".

Für Ramadani sei die Nacht "verstörend" und "unangenehm" gewesen. In ihrem Text richtet sie sich auch an Shelby Lynn. Die Nordirin brachte den Stein ins Rollen, in dem sie als Erste öffentliche Anschuldigungen gegenüber der Band erhob. "Ja, Shelby. Ich glaube dir", so Ramadani zur Nordirin. Lynn behauptet, bei einem Konzert von Rammstein mit K.o.-Tropfen betäubt worden zu sein.