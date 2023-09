Strolz: Mit neuen Liebeshit als Popstar auf Österreich-Tour

Fünf Jahre nach der Politik zieht es Matthias Strolz jetzt an der Seite von Kurt Razelli auf die Konzert-Bühne. Am 17. November startet in Innsbruck die Tournee ''Back To Earth''. Als Einstimmung gibt’s das neue Video ''What Would Love Do?''.

„Es ist eine Eskalation der Liebe, denn die Liebe ist die Antwort auf Alles.“ Ex-Politiker Matthias Strolz liefert im Zusammenspiel mit Avantgarde-Künstler Kurt Razelli den nächsten Pop-Hit. Seit heute gibt es die neue Single "What Would Love Do?", ein Vorbote der für 6. Oktober erwarten CD "Back To Earth". Video. Der neue Hit ist ein eingängige Trance-Ballade bei der Stolz im Video in einem leeren Konzert-Saal erwacht und einen Auftritt herbei sehnt. Am 17. November ist es dann soweit. Da startet im Innsbruck die erste Tournee. „Die Interaktion mit dem Publikum kenne ich ja aus der Politik, trotzdem wird es eine ganz andere Erfahrung werden.“ Tour. Fünf Österreich-Konzerte sind geplant. Mit dem Heimspiel in der Wiener Simm City (30. 11.) als Highlight. „Das werden Festabende des Menschseins. Emotion. Inspiration. Mit Licht und Schatten. Unvergessliche Abende. Wir sind ein musikalisches Schaumband für die Seele und für die Ohren.“ Stolz will dabei im Raumfahrer-Overall auftreten. Razelli wird wie üblich seine Schwarzenegger-Maske tragen. Hier sehen Sie das neue Video von Strolz & Razelli: