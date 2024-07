× Ticket-Gewinn: oe24 bringt Sie zu Ed Sheeran

2012 lieferte er sein Österreich-Debüt noch als Warm-Up für The Black Keys und The Killers im Nachmittags-Programm. Jetzt kommt Ed Sheeran wieder zum Frequency Festival. Und das als größter männlicher Popstar der Gegenwart: über 160 Millionen verkaufte CDs, die meistbesuchte Tour aller Zeiten (8,8 Millionen Fans bei „Divided“, 2017 - 2019) sowie gleich 185 relevante Pop-Awards. Am 14. August wird für ihn in St. Pölten deshalb sogar extra ein Zusatz-Tag eingeschoben. Mit Chart-Stars wie Dasha („Austin“), Cyril oder Calum Scott als Anheizer.

Sheeran 2012 am Frequency (o.) und bei Rekord-Tour "Divided" (u.)

Vom Opener „Castle On The Hill“ bis zum Finale „Bad Habits“ zündet der Pop-Pumuckl eine spannende One-Man-Show. Nur mit Gitarre und Loop-Maschine bewaffnet tobt er vor beeindruckender Video-Kulisse durch Welthits wie „Thinking Out Loud“ „Perfect“ und natürlich „Shape Of You“ . Dazu gibt’s auch das Justin-Bieber-Cover „Love Yourself“ und eine Verbeugung vor Stevie Wonder („Superstition“)

Nur die überladene, rotierende 360-Grad-Bühne auf der ja 2022 bei einem Doppelpack im Happel Stadion 135.000 Fans sehr oft den Rücken zukehrte, lässt er diesmal außen vor: volle Konzentration auf die Musik.

