× Ticket-Gewinn: oe24 bringt Sie zu Falling in Reverse

Mit der aktuellen CD "Popular Monster", einen Mugshot von Sänger Ronnie Radke zeigt, stürmten die Post-Hardcore-Rocker von Falling in Reverse jüngst an die Spitze unserer iTunes-Charts. Das feiert man jetzt mit dem großen oe24-Konzert. Am 26. November rockt man mit der "Popular Monstour II" den Gasometer und hat dabei sogar noch Hollywood Undead und Sleep Theory als Support dabei. Ein flotter Rock-Dreier unter dem Motto "World Domination".

Die Band-Geschichte ist mehr als spannend: Sänger Ronnie Radke musste 2008 für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis und gründete dort seine neue Band Fallign In reverse, die 2011 gleich mit Debüt "The Drug in Me Is You" auf Platz 3 der US-Rockcharts stürmte.

