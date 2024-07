× Ticket-Gewinn: oe24 bringt Sie zu The Cult

Seit 40 Jahren drücken die gefeierten Goth-Rocker von The Cult der Rock-Welt mit Hymnen wie "She Sells Sanctuary", "Rain" oder "Resurrection Joe" unter dem Motto „Wir sind wie Big Country und U2, nur besser“ den schwarzen Stempel auf. Jetzt feiert man das auch schon 40-jährige Bandjubiläum mit dem großen oe24-Konzert.

Das ist die geplante Setlist von The Cult:

In the Clouds

Rise

Wild Flower

Star

Mirror

The Witch

Phoenix

Resurrection Joe

Edie (Ciao Baby)

Sweet Soul Sister

Lucifer

Fire Woman

Love Street

Rain

Spiritwalker

Love Removal Machine

Zugaben:

Brother Wolf, Sister Moon

She Sells Sanctuary

Am Mittwoch (24. Juli) spielen Ian Astbury, Billy Duffy und Co. unter dem Motto „Europa 8424“ und angeheizt von ehemalige Tribulation-Gitarrist Jonathan Hultén ("The Forest Session") im Wiener Gasometer auf. Vom Opener "In the Clouds" bis zum Finale "She Sells Sanctuary" steht dabei nach siebenjähriger Österreich-Pause gleich eine 18 Song starke Werkschau am Programm. Auch eine rare Akustik-Version von "Edie (Ciao Baby)".

Mit oe24 sind Sie beim kultigen Konzerthit live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für The Cult am 24. Juli in Wiener Gasometer. Gleich reinklicken!