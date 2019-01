oe24.TV-Beauty rockt "Germany's Next Topmodel"

Bereits 2015 war die charmante Kärntnerin Teil des österreichischen Formats "Austria's Next Topmodel - Boys & Girls". Das Model bezauberte Melanie Scheriau und Co. bis Runde zwölf.

Austromodel goes Germany

Heute machte Bianca ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" offiziell. Auf Instagram postete die ehemalige oe24-Moderatorin heute Vormittag Fotos mit dem Wortlaut "Guys, it's official. #gntm2019".

Wir wünschen ihr viel Erfolg!