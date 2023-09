ÖSTERREICH bringt Sie zu Dave Stewart

Es ist eines der wirklich großen Musikhighlight des Herbstes . Am 25. November holt ÖSTERREICH Eurythmics-Legende Dave Stewart ins Wiener Konzerthaus. Bei der der Karriere umspannenden Hit-Show „Sweet Dreams 40th Anniversary Tour“ stimmt er erstmals seit 20 Jahren alle 80er Jahre Klassiker wie „Here Comes The Rain Again“, “Love Is A Stranger“, „Would I Lie To You", "There Must Be An Angel (Playing With My Heart)“ und natürlich „Sweet Dreams“ wieder in Österreich an.

Gewinn. Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Hitfeuerwerk, wo Stewart seine Ex-Partnerin Annie Lennox durch gleich drei Sängerinnen rund um Chart-Star Vanessa Amorosi („Absolutely Everybody“) ersetzt, live dabei.

Auf oe24.at verlosen wir jetzt 3 x 2 der begehrten für Dave Stewart am 25. November im Konzerthaus. Gleich reinklicken!