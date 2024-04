× ÖSTERREICH bringt Sie zur ESC-Party von Kaleen

Am 9. Mai geht es für unsere Kaleen in Malmö um alles! Mit dem coolen Dancefloor-Kracher „We Will Rave“ kämpft sie in der zweiten Quali-Runde mit Startnummer 6 um das Final-Ticket. Laut Buchmachern ist zu 79% am 11. Mai bei großen TV-Finale dabei. Dort liegt sie bei den Wetten aktuell auf Platz 11.

Nach den heißen ESC-Partys in Madrid, London oder Amsterdam, wo Kaleen mit sündigen Sex-Shows und samt heißen Po-sen und einem Fast-Busenblitzer alle Blicke auf sich zog, geht’s am 28. April Richtung Schweden: Für u.a. drei Proben, die große Eröffnungs-Party (4. Mai) und das Jury-Finale (8. Mai). Bereits am 22. April steigt in Wien die große Abschieds-Party unter dem Motto „Auf Wiedersehen Österreich – Hej Sverige“

© zeidler ×

Mit ÖSTERREICH sind Sie bei der coolen Farewell-Party von Kaleen, wo sie neben ihrer ESC-Hymne We Will Rave auch ein Mini-Konzert mit Songs aus der aktuellen CD Stripping Feelings performed wird, live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für den große Abschieds-Sause von Kaleen am 22. April im Wiener Designhotel Le Meridien. Gleich reinklicken