Gleich fünf verschiedene Outfits präsentierte Conchita beim Amadeus Award im Wiener Volkstheater. Lässig in Jeans und Monokini am Red Carpet, im knappen Body mit Strümpfen rockte er auf der Bühne seinen Song Hit Me und als Moderatorin der Awards ­erschien sie in drei Traumroben auf der Bühne. Mit ÖSTERREICH sprach Conchita über ihren Imagewandel und Conchitas „Tod“.

ÖSTERREICH: Sie moderierten den Amadeus zum bereits 2. Mal und trotzdem war alles ganz neu …

Conchita: Es war alles anders. Und ich war nicht weniger aufgeregt. Dazu gab’s die Weltpremiere von Hit Me. Das war eine Herausforderung. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich oft umziehe, jetzt musste ich mich noch einmal öfter umziehen. Das war schon zeitlich sehr spannend.

ÖSTERREICH: Konnte man Ihrer Meinung nach erkennen, dass das eine Conchita und das andere Wurst war?

Conchita: Ich hoffe, denn ich hatte mir davor dies­bezüglich schon ein paar Gedanken gemacht.

ÖSTERREICH: Das wäre alles als Conchita nicht gegangen?

Conchita: Wahrscheinlich hätte es schon auch als Conchita funktioniert, aber ich hatte dazu einfach keine Lust mehr!

ÖSTERREICH: Weil Sie Conchita überdrüssig wurden?

Conchita: Wenn man eine Zeit lang immer das Gleiche macht, wird es langweilig. Ich brauche immer eine ­Herausforderung, deshalb habe ich mir viele Gedanken gemacht, was ich eigentlich machen möchte. Das hat eh lange genug gedauert, bis ich drauf­gekommen bin, was es jetzt eigentlich ist.

ÖSTERREICH: Hier Conchita. Da Wurst. Wer ist wer? Ist das nicht ein bisschen schizophren?

Conchita: Ich habe mir diese Frage auch oft gestellt und bin draufgekommen: Am Ende ist es immer wurscht.

ÖSTERREICH: Wie viele neue Images haben Sie noch im Talon?

Conchita: Da kommt noch einiges! Es macht mir unglaublich viel Spaß, alle Regeln, die ich mir vorher auferlegt habe, zu ignorieren und bin schon sehr gespannt, was das Jahr noch alles bringt!

ÖSTERREICH: Conchita töten? Passiert das noch? Oder lässt es sich mit dieser Doppelrolle gut leben?

Conchita: Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt mir noch etwas anderes ein, mit dem ich euch auf Trab halten kann.

ÖSTERREICH: Haben Sie stärkere Kritik am Imagewandel erwartet?

Conchita: Es wäre gelogen, wenn ich sage, man denkt nicht darüber nach. Ich habe das schon auch für mich gemacht. Es ist schon sehr fromm, zu sagen, man verwirklicht sich selbst, aber genau darum geht es mir am Ende des Tages.

© APA/HERBERT NEUBAUER

© APA/HERBERT NEUBAUER