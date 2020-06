'500 Riesen': Hannah macht Kurz zum Popstar

Schlager. Mit dem frivolen Hit Aussa mit die Depf stürmte das Tiroler Volksmusik-Pin-up Hannah (39) 2018 die Charts. Jetzt liefert sie den nächsten Schlager-Pop-Aufreger: Mit 500 Riesen – Genug ist genug vertont sie die Corona-Krise. Kult­video mit Plüsch-Babyelefant, gesampelte Sprüche von Kanzler Kurz („Koste es, was es wolle“) und verbrannten Geldscheinen inklusive. „500 Riesen, also 500 Euro habe ich aus dem Härtefonds der Regierung bekommen. Damit drehte ich, unterstützt von Freunden und Ehemann Willy Willmann, das Video.“

Gewinn. Das Geld will sie jedoch nicht behalten, sondern an ihre Fans verschenken. Wer Hannahs Social-Media-Kanäle abonniert und einen Kommentar hinterlässt, kommt beim Hannah-Härtefonds in den Lostopf. Der glückliche Gewinner bekommt 500 Euro.