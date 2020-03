Er war von Anfang an der Bad Boy bei "Teenager werden Mütter": Jung-Papa Marcell. Mit seiner Liebe zu Ehefrau Vanessa schien die Vergangenheit passée zu sein, doch kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes platze in der Sendung die Bombe: "Ich war im Gefängnis. Ich bin verurteilt worden für Blödsinn, den ich in meiner Wien-Zeit gebaut habe“.

Gefängnis-Schock für Vanessa

Für seine Frau Vanessa war Marcells definitiv „ein Schock“. Vor allem aufgrund dieser Tatsache: „Ich habe zwei Wochen nachdem er weggekommen ist erfahren, dass ich schwanger bin.“ Die ganze Geschichte zur Verurteilung und dem Gefängnisaufenthalt gibt’s diese und nächste Woche in „Teenager werden Mütter“ bei ATV.

Ehe-Aus

Doch was genau hat Marcell angestellt? Im Clip zur nächsten Folge des Teenie-Formates hören wir ihn einige Dinge aufzählen: "Beamtenbeleidigung, Ladendiebstahl, Raubüberfälle, schwere Körperverletzung..." Mit Vanessa ist er übrigens seit einiger Zeit nicht mehr zusammen, die gemeinsamen Kinder sind bei ihr.

Teenager werden Mütter, 5. März 2020, 20.15 Uhr bei ATV