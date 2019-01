Janine (23) und Michael (29) sind die neuen bei der ATV-Serie "Teenager werden Mütter". Mittlerweile ist das Paar schon seit acht Jahren zusammen und die aktuelle Staffel begleitet sie in der Schwangerschaft von Kind Nummer drei, die beiden älteren Jungs sind sechs und drei Jahre alt.

Wieder gut

Die Oberösterreicher sind ein echtes Power-Paar und zusammen haben sie schon Höhen und Tiefen gemeistert. Ein großer Schock im Leben der beiden war die Krebs-Diagnose bei Michael, als der erste Sohn gerade mal vier Monate alt war. Janine musste ein Jahr lang zwischen Kind, Krankenhaus und Schule pendeln. Zusammen hat das Paar diese schwere Zeit überstanden, Michael geht es nach einer intensiven Behandlung wieder gut.

Power-Paar

Im Gespräch mit oe24.at erzählt Janine davon, wie es ist jung Mutter zu sein. Dem Paar ist es wichtig, zu zeigen, dass sie trotz Kindern auch beruflich erfolgreich sind. Janine hat in der Karenz von Kind Nummer zwei die Matura nachgeholt und hat eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Wenn Kind Nummer drei alt genug ist, will die fesche Jung-Mama weitere Pläne verwirklichen. Das Motto der Familie: Man kann alles erreichen, wenn man nur hart dafür arbeitet und das wollen sie auch in der Sendung vermitteln. So konnte sich das Power-Paar schon vor einem Jahr einen großen Wunsch erfüllen: Den Einzug ins eigene Haus! Doch Janine betont, worauf es dem Dreamteam wirklich ankommt, nämlich: "Dass Kleinigkeiten nicht so wichtig sind." Ihre Liebe haben sie vor einem Jahr mit einer Traumhochzeit besiegelt.

© ATV

Janine und Michael vor ihrem Haus. Sie ist mit Kind Nummer drei schwanger.

Janine gibt Einblick in ihr Leben

Janine bloggt unter joyofmylife über ihr Leben als Mama - mit Rezepten und Tipps.