ATV-Vanessa und Marcell: So groß ist Tochter Lina schon

In der Schwangerschaft schien noch alles harmonisch zu sein zwischen den ATV-Stars Marcell und Vanessa. Vielen Fans des Kult-Teenie-Papas fiel auf, dass er seitdem er Vanessa kennengelernt hatte, zu einem anderen, besseren Mensch geworden ist: Verantwortungsbewusster, ruhiger und auf seine Familie fixiert.

Trennung kurz nach Geburt: Vanessa und Marcell

Doch kurz nach der Geburt von Töchterchen Lina-Jolie trennten sich Vanessa und Marcell. "Die Gründe sind privat", so seine knappe Antwort in einem Facebook-Video. Marcell soll sich seitdem wieder in Wien aufhalten, Vanessa blieb in ihrer Heimatstadt Linz mit den beiden gemeinsamen Kindern und einem weiteren aus einer früheren Beziehung.

Marcell und Vanessas Lina: Ein Sonnenschein

Trotz der traurigen Trennung, gedeiht Vanessas jüngste Tochter prächtig, wie es auf Instagram scheint. Lina ist nun acht Monate alt und ein wahrer Sonnenschein. Auch Vanessa dürfte sich auf ihr neues Leben ohne Marcell konzentrieren. Die fesche Oberösterreicherin ist neben ihrer Rolle als Mama aktiv in sozialen Netzwerken und hat schon zahlreiche Follower.