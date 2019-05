„Ich bin extrem tiefenentspannt. Auch weil ich nichts mehr daran ändern kann: weder den Song noch die Performance – noch mich!“ Am Sonntag startet für Pænda (30) die Mission Song Contest. Gegen Mittag jettet sie nach ­Israel. Mit zwei Koffern („Voll mit Unterwäsche und Technik“) und großen Plänen: Am 16. Mai muss sie mit der emotionellen Ballade Limits im 2. ­Semifinale unter die Top 10, um am 18. 5. neben Madonna auch im großen Finale zu singen. Es wird eine Zitterpartie: Bei den Wetten liegt sie nur auf Platz 16. „Ich lasse mich auf keine Rechen­spiele ein!“

Der Optimismus siegt. Pændas Rückflug nach Wien ist nämlich erst für den 19. Mai gebucht. „Falls ich doch nicht ins Finale komme, mache ich eben drei Tage Urlaub und bin nur als Zuseher mit dabei.“

Bereits am Montag um 15.40 Uhr gibt’s im Expo Center von Tel Aviv die erste Probe. Da lüftet sie in einem Outfit von Ferrari Zöchling auch ihr großes Auftritts-Geheimnis. „Ich halte das so lange wie möglich verborgen, denn sonst würde ja die ganze Welt schon wissen, was passiert, und das ist ja voll fad!“ Die Show, so viel kann sie verraten, wird jedenfalls reduziert. „Es gibt kein Feuerwerk und auch keine Flugaction.“