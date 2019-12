Alaba: 1. Society-Auftritt als Papa

Solo. Die große Frage vor der Weihnachtsfeier des deutschen Fußball-Meisters? Kommt David Alaba, der am vergangenen Dienstag erstmals Papa eines strammen Jungen geworden ist, mit Freundin Shalimar Heppner, oder alleine? Unser Superstar kam solo im schicken Outfit. Die meisten Profis hatten ihre Partnerinnen dabei. Die Stimmung auf der ­Party war getrübt, gab es doch am Vortag in Gladbach eine unglückliche Niederlage.