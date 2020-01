Alaba: Süßer Baby-Talk

Freude. Lange mussten Fans auf diese Bilder warten. Einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes teilten David Alaba und Freundin Shalimar erstmals ihr Familienglück auf Instagram. David hält dabei behutsam das kleine Köpfchen und Shalimar postete ein Foto von den Baby-Füßchen.

Tags darauf meldete sich Alaba aus dem Trainingslager in Katar bei der Bild-Zeitung. „Ich denke, dass mir das sehr gutgetan hat als Person, dass ich mich auch neben dem Platz weiterentwickelt habe und eine neue Verantwortung erleben durfte. Windel-wechseln funktioniert ganz gut“, grinst der Bayern-München-Kickerstar.

Freizeit. Viel Zeit für die kleine Familie hat Alaba zurzeit aber nicht. Während er in Doha trainiert, genoss Freundin Shalimar am Dreikönigstag ein Schnitzel auf der Maierl-Alm in Kitzbühel.

Erst am Wochenende kommt David vom Training zurück – muss aber dann gleich weiter nach Nürnberg zum Match der Bayern.