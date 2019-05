Alaba: Zungen-Spiele am Strand

Unzertrennlich. Es ist die ganz große Liebe und das darf auch ruhig jeder wissen. Seit nunmehr rund zwei Jahren sind Star-­Kicker David Alaba (26) und Shalimar Heppner ein Paar. Doch erst seit ­ÖSTERREICH die Liebe ­öffentlich machte, zeigen sich die beiden gemeinsam. Seither tauchen jede Woche neue private Schnappschüsse auf Shalimars Instagram-Profil auf. Ob schlafend auf der Couch, kuschelnd in Rom oder auf Abenteuer-Tour in Dubai – die hübsche Frau an Alabas Seite lässt alle wissen, dass sie Davids Herz erobert hat.

Gerade erst postete sie wieder heiße Fotos, die sie im knappen Bikini in Alabas Armen zeigen. Sogar Zungenspiele sind darauf zu erkennen. Verstecken müssen sich die beiden ja nun nicht mehr! Sehr zur Freude aller Fans.