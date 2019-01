Alaba rockt Pariser Fashion-Week

Die Männer-Modewoche in Paris ist um und die Frauen-Schauen haben begonnen. Den Anfang machte gestern unter anderem Christian Dior mit einer klassischen Haute-Couture-Show. Extravagante Designs entweder in klassischen Tönen oder grelle Farben – alles ging beim französischen Luxus-Label, Badehauben inklusive!

© Instagram/Alaba

Stars

Zum Abschluss der Herren-Schauen nahm Star-Kicker David Alaba in der ersten Reihe Platz und teilte seine Eindrücke mit seinen Fans auf Instagram. Vor allem die Show von Alyx, die von Crawford-Tochter Kaia Gerber eröffnet wurde, hat es dem Fußballer angetan. An seiner Seite saß auch Kollege Jérôme Boateng. Die Kicker waren so stylisch gekleidet, dass sie eigentlich selbst über den Catwalk hätten laufen können.