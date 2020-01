Alaba zeigt sein Baby!

Mehr als ein Monat mussten die Fans warten, doch jetzt ist es soweit: Das erste Alaba-Baby-Foto ist da. Der österreichische Fußball-Superstar von Bayern München postete ein Bild seines Sohnes. Dabei hält er ihn umsorgend in seinen Armen. Zu sehen ist der Hinterkopf des kleinen. Er hat bereits viel Haare und schaut seinen Papa groß an. "Can't wait to show you the world" (dt. Ich kann es kaum erwarten, dir die Welt zu zeigen), schreibt der sichtlich stolze Papa zu seinem Posting.

Netz-Hit. Innerhalb von nur wenigen Minuten bekommt Alaba zehntausende Likes auf das Foto - dieses Posting wird aber wohl die Hunderttausend auch schaffen. Die Gratulationen auf Instagram überhäufen sich. "Herzlichen Glückwunsch an die stolzen Eltern", schreiben viele User. Einer schreibt humorvoll: "Wenn der Kleine herausbekommt, dass sein Vater nicht nur eine Bayern- sonder auch eine Fußball-Legende ist ..."

Auch seine Freundin Shalimar Heppner postet ein Bild des gemeinsamen Sohnes auf dem seine kleinen Füßchen zu sehen sind. Sie schreibt zum Posting: "Thank you 2019 for the biggest gift I could have ever imagine. Looking forward to 2020 and the upcoming years with you" (dt. Danke dir 2019 für das größte Geschenk, das ich mir jemals erträumen hätte können. Ich freue mich auf 2020 und die nächsten Jahre mit dir). Auch auf ihrer Seite liken zahlreiche User in nur wenigen Minuten.

Der kleine Bub wurde am 3.12., in München geboren. Nun dürfen wir uns endlich über erste Baby-Fotos freuen!