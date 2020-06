Andrea Berg: Hochzeitstag am Wörthersee

Liebe. Normalerweise hält sich Schlager-Queen Andrea Berg (54) mit Postings zu ihrem Privatleben eher zurück, doch nun ließ sie alle an ihrem Liebes-Glück teilhaben. „Wir sind über unseren Hochzeitstag (27. Juni) am Samstag an unserem geliebten Wörthersee“, schreibt sie zu einem Pärchen-Foto, das sie mit ihrem Ehemann Uli Ferber zeigt.

Es ist bereits das 13. Ehejahr, darauf darf man schließlich schon stolz sein. Dazu verrät sie auch gleich, wo sie am liebsten ihre Sonnenbrillen für den Tag am See besorgt: „Bei Reini (Reinhold Optik) in Velden kaufe ich alle meine verrückten Brillen“, schreibt sie und bittet ihre Fans um Hilfe bei der Auswahl.

Die Fans sind sich schnell einig: „Dir steht einfach jede Brille“ oder „Es passen alle“, antworten diese auf die Frage.