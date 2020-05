„Nicht mehr lange, dann gibt es meine neue Andreas-Gabalier-Kollektion bei Otto“, postete Superstar Andreas Gabalier (35) stolz auf seiner Facebook-Seite. Gemeint sind damit seine neuen Dirndl, Shirts und weitere Fan-Artikel. Einige davon sind vom Volks-Rock’n’Roller sogar handsigniert. Es ist bereits die zweite Kollektion, die Gabalier für den Versand-Riesen Otto kreiert.

Doch nicht nur mit Mode hat sich Gabalier die Quarantäne versüßt. Er produzierte die Corona-Hymne Neuer Wind und gab ein Wohnzimmer-Konzert für mehr als 500.000 Fans. Auch in Kärnten war der Sänger unterwegs und betätigte sich dort als Tischler. Er half einem Freund bei den letzten Vorbereitungen zur Eröffnung seines Schinakl-Lokals in Velden. Dort soll sich Gabalier vor Kurzem auch ein Luxus-Penthouse direkt am See gekauft haben …