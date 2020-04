Mehr als 20.000 Fans scharrten am Montag pünktlich um 19 Uhr an ihren Tastaturen, als Andreas Gabalier zur Volks-Rock’n’Roll-One-Man-Show auf Facebook lud. Doch statt geballter Stimmung gab es erst einmal nur einen leeren Screen und Stille. Nach einigen Minuten meldete sich der Schlager-Star zu Wort: „Wir haben leider technische Internet-Probleme“, sagte er und bat die Fans, sich noch ein paar Minuten zu gedulden.

Um 19.40 Uhr hatte das Warten dann endlich ein Ende und der Volks-Rock’n’Roller haute in die Saiten. Mit Verdammt lang her startete er seine Hit-Show. „Ich muss mich noch einmal entschuldigen, dass wir verspätet begonnen haben. Der ein oder andere Fan hatte jetzt aber noch Zeit, ein bisschen vorzuglühen.“ Vorgeglüht hat auch Gabalier selbst, wie er mit zwei lustigen Ostervideos (siehe unten) zeigte. Seinen Einsatz dankten ihm die Fans mit Tausenden Kommentaren wie: „Du bist der Beste“ oder „Danke, dass du das für uns alle möglich machst, wir stehen heute alle in der ersten Reihe.“