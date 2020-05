Andy Lee Lang jobbt wegen Corona als Chauffeur

Die Corona-Krise und die begleitenden Maßnahmen treffen die Kunst-Szene schwer. Viele Existenzen stehen wegen Veranstaltungs-Verboten auf dem Spiel. Immer mehr Künstler wehren sich gegen die strengen Regeln. So retten die Maßnahmen viele Leben, aber für Musiker und Künstler sind die Zeiten schwer und existenzbedrohend. Einer der bekanntesten Rock'n'Roller des Landes, Andy Lee Lang, ist ebenfalls wegen Corona in einer schwierigen Lage. Er fragte den Verleger Mucha in seiner verzweifelten Situation, ob er jemanden kenne, der einen Fahrer sucht.

"Als mir mein freund Andy Lee Lang vor einigen Wochen die Situationen seines Lebens und die ausweglose Einschnürung durch Corona drastisch erläutert hat ("Hallo Christian, weißt jemanden, bei dem ich als Fahrer arbeiten könnt...") ist mir schier das Herz gebrochen", schreibt Mucha nun auf Facebook.

"Ein so toller Musiker und Künstler und echter freund (seine musikalische Unterstützung beim Versöhnungskonzert für meine Frau - "Serenade für Ekaterina" - werd ich ihm mein Lebtag nicht vergessen)", schildert Mucha seine Verbundenheit zu Andy Lee Lang und beschreibt eine Geschäfts-Idee für seinen Freund:

"Dass jedes Unternehmen, das auf sich hält, uns telefonisch von einem (Klein-)Künstler, den es unterstützt, begrüssen lässt." Die Idee sei ihm nächtens dabei gekommen, als er seiner Sekretärin für Montag einen Arbeitsauftrag auf Band sprechen wollte. Die Details dazu schreibt er in seinem Posting (siehe unten):