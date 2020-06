Arnie gibt Gas: Gin, Mode & TV-Hit

Video-Dreh im In-Lokal One of One von Martin Ho, Pfingst-Ausflug mit Bruder Danijel an den Donaukanal und eine nächtliche Spritztour im edlen, 600 PS starken Rolls Royce durch Döbling – Starkicker Marko Arnautovic (31) hält seit Tagen Wien auf Trab. Wegen den Corona-Bestimmung darf er ja seit Wochen nicht zu seinen Fußball-Verein Shanghai SIPG nach China ausreisen. Jetzt macht er das Beste daraus.

Präsentation auf oe24.TV

Heute zeigt er sich erstmals der Presse. In einem feudalen Wiener Ringstraßen-Hotel präsentiert Arnie seinen neuen „Arnautovic Gin“. Mit oe24.TV sind Sie ab 11.30 Uhr live dabei.

Mode

Das Premium-Getränk („Es steht mein Name drauf. Beste Zutaten sind garantiert!“) ist freilich nicht das einzige neue berufliche Standbein: Im Herbst bringt Arnie seine Mode- und Beautylinie raus. Dafür gab er letzten Mittwoch im Wien Gas: Für den Werbedreh wurde sogar der Bahnhof Heiligenstadt gesperrt. Danach ging’s mit Model Dragana Stanković ins Restaurant One Night in Peking. Rein beruflich. Sie spielt im Werbe-Clip mit.