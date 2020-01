Arnie ist neuer König von Kitz

Spendabel. Gleich zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes in Kitzbühel lädt kein Geringerer als Arnold Schwarzenegger zu seinem ganz persönlichen Klimagipfel in den noblen Country Club. Dort steht neben einem Galadinner auch eine Charity-Auktion am Programm. Für diese spendete Arnie einige wertvolle Erinnerungsstücke. So werden unter anderem ein Original-Terminator-Kopf, ein Original-Conan-Schwert, Arnies Lederjacke aus Terminator und ein von Sylvester Stallone handsigniertes Bild unter den Hammer kommen.

Promi-Auflauf. Neben Arnie locken natürlich das Rennen und die elitären Partys das Who’s who der Society in die Gamsstadt. Als Fixstarter werden die Schwestern Paulina und Victoria Swarovski ebenso erwartet wie Kicker David Alaba, die Chart-Stürmer Andreas Gabalier und DJ Ötzi sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Birgit Lauda ist ebenfalls dabei und lädt zu einer Vernissage in Kitzbühel