Arnie präsentiert eigenen Gin

Prost. Letzte Woche gab’s in den Instagram-Stories des Social-Media-Experten Philipp Ploner das erste Foto vom geheimen Werbe-Dreh im Wiener In-Lokal One of One von Martin Ho. Jetzt lässt unser Team-Kicker Marko Arnautovic (31) das hochprozentige Geheimnis aus dem Sack: Morgen präsentiert er in einem feudalen Wiener Ringstraßen-Hotel seinen neuen Gin From Vienna to Shanghai.

Flüssig. Für das Premium-Getränk hat er sogar ein neues Logo entworfen: sein berühmter Flügel-Adler auf einem Glitzer-Diamanten. Auch im dazugehörigen Werbespot übernimmt Arnie die Hauptrolle. Bei den Proben musste er den Text noch vom Schummelzettel lesen. Beim Dreh selbst lief dann alles flüssig …