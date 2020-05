"Arnie" produziert eigenen Gin

Geschäft. Plötzlich ergibt alles einen Gin – Fußballstar Marko Arnautovic war auf Kurzbesuch in Wien, und dieser hat einen hochprozentigen Grund. In den Instagram-Storys des Social-Media-Experten Philipp Ploner waren Videos des Kickers zu sehen.

Darin sitzt er mit seinem Text vor einer Flasche Alkohol. Bisher war bekannt, dass es sich dabei um einen Werbedreh in Martin Hos One of One handelte. Wie ÖSTERREICH erfuhr, ging es aber nicht um irgendeinen Werbespot, sondern um Arnautovics neuestes Projekt. Der China-Legionär produziert nun, wie viele weitere VIPs, seinen eigenen Gin. Dieser soll demnächst dann auch endlich auf den Markt kommen.