Arnie rockt ganz Österreich

Visite. Kitzbühel, Salzburg – und Kultur- und Polit-Trip nach Wien. Sieben Tage lang hielt Arnold Schwarzenegger (72) Österreich auf Trab. Am Dienstag holte er sich in der Mozart-Stadt eine Lodenjacke ab, dann ging’s zum Treffen mit Bundespräsident VdB und Kanzler Kurz und weiter zum Dinner in „The Bank“.

Vorab besuchte er mit Freundin Heather Milligan das Jüdische Museum und versprach im Gästebuch: „I’ll be back!“ Wie wahr, am 26. Mai kommt er für seine Klimakonferenz wieder.