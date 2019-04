Schauspieler Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator") zeigt seinen Stolz auf seinen jüngsten Sohn Joseph Baena (21), der nun einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre hat. Auf Instagram postete "Arnie" am Sonntag (Ortszeit) ein Foto, auf dem er seinem Sohn die Hand drückt, der typische Uniabschluss-Kleidung trägt.

Dazu: "Herzlichen Glückwunsch, Joseph! Vier Jahre harte Arbeit im Business-Studium an der Pepperdine University und heute ist dein großer Tag! Du hast dir alle Feierlichkeiten verdient und ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich!" Auch Joseph postete ein Instagram-Foto von sich zum Uni-Abschluss und schrieb dazu: "Eine der besten Zeiten in meinem Leben." Er sei dankbar und glaube, dies sei der Beginn eines neuen Weges. Die Pepperdine University ist eine private Universität in Malibu.