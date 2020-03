'Aufregung um Gabalier ist geil!'

Musik. Rekord-Konzerte von Berlin bis München und die große Beichte im ÖSTERREICH-Interview: „Ich habe mit dem Tod gerechnet.“ Wanda liefern mit der Sensations-Tour Ciao den Live-Hit des Jahres.

„Aufregung gehört dazu“. Jetzt überraschen sie mit einer Solidaritätserklärung für Gabalier nach seiner harschen Amadeus-Kritik. „Ich finde es fast ein bisschen geil, dass wir in Österreich jetzt auch wieder etwas großmauliger und ärger werden. In Amerika gehört so was zu jedem Award ja eigentlich dazu!“

Gabaliers Unmut lässt Wanda kalt: „Seine Kritik hat sich eher gegen die Jury gerichtet, für die Musikszene war er ja des Lobes!“