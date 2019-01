Auftakt für Kitz-Party-Marathon

So nah und doch so fern: Plötzlich war Endstation – Aufruhr in der Rezeption des Hotel Kitzhof, denn Milliardärs-Gattin Nathalie Benko kam um wenige Minuten zu spät zum Empfang von Tirols Landeshauptmann Günther Platter im Hotel Kitzhof. Normaler­weise kein Problem, doch die Straße war bereits für das Schützenkomitee gesperrt. Nach einer halben Stunde schaffte sie es dann aber endlich auch ins Warme. Der Partyreigen und das große Schaulaufen in Kitzbühel sind somit er­öffnet. Gestern Vormittag checkten bereits Stars wie Schauspieler Tobias Moretti, Venusfalle Sonja Kirchberger, Jenny Jürgens oder DJ Ötzi beim legendären Stanglwirt in Going ein.

Kein Kitzbühel ohne Hansi Hinterseer gemeinsam mit Frau Romana, Fritz Strobl (l.) und Rene Benko (r.)

Events

Den Startschuss gab gestern Nachmittag ­bereits Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Empfang im Hotel zur Tenne. Dort tummelten sich Politiker und Netzwerker wie Topmodel Barbara Meier und Immo-Tycoon Klemens Hallmann oder Ski-Legende Karl Schranz. Heute Abend lädt Stanglwirt Balthasar Hauser Stars wie Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier oder TV-Moderatorin Silvia Schneider zur traditionellen Weißwurstparty ein. Nathalie Martens

LH Johann Mikl-Leitner mit LH Günther Platter und Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck



Topmodel Barbara Meier und Immo-Tycoon Klemens Hallmann bei Mikl-Leitner