Beauty. 2018 wurde sie erst Vize-Miss-Steiermark, dann auch noch Vize-Miss-Austria – nun steht Sarah Posch (22) im Finale von Heidi Klums Topmodel-Show. Ein Sieg würde ihr die Türen zu internationalen Laufstegen, Shootings und glamourösen Red-Carpet-Events öffnen. Dabei hat die Steirerin mit dieser Welt bisher wenig am Hut gehabt. Posch ist in der überschaubaren Gemeinde Vorau aufgewachsen und lebt bis dato bei ihren Eltern auf einem kleinen Bauernhof mit vielen Tieren. Von der Welt hat die Österreicherin demnach noch nicht allzu viel gesehen. Ihre erste große Reise trat sie mit 20 Jahren, im Zuge der Miss-Universe-Wahlen in Vietnam, an. Mittlerweile ist sie durch Germany’s Next Topmodel aber doch ein bisschen herumgekommen.

Finale. Am Donnerstag (21. Mai, 20.15 Uhr, ProSieben) entscheidet sich, ob Sarah den Traum weiterlebt, denn dann wird sie neben Jacky, Lijana und Wienerin Maureen um den Titel kämpfen. Sie gilt als Favoritin auf den Sieg – und wäre dann nicht nur Vize-Miss-Austria, sondern Österreichs erstes Germany’s Next Topmodel.