Austro-Models im "GNTM"-Finale?

Hoppala. Am Donnerstag tanzten Heidi Klums (46) „Mädchen“ im heißen Latex-Look nach dem Vorbild der Pussycat Dolls an. Für Vivian (20) hatte es sich ausgetanzt. Für acht weitere Models, darunter auch die drei Österreicherinnen Maureen, Tamara und Sarah P., lebt der Traum, Germany’s Next Topmodel zu werden, weiter. Zumindest, bis ein Mitarbeiter von ProSieben die vermeintlichen Finalistinnen auf seiner Twitter-Seite postete. Auf dem Foto sind Liljana, Tamara, Sarah P. und Anastasia zu sehen und darunter steht: „Herzliche Gratulation zum #GNTM Finale.“ Sind die vier also tatsächlich Klums Top 4?

Streit. Fans der Erfolgs-Show sind sich sicher: „Das ist ein Fake.“ Ein Finale ohne Favoritin Jacky sei für diese nicht vorstellbar.

Möglich, dass es mehrere Fotos mit möglichen Konstellationen für das Finale gibt und man einfach nur die Aufmerksamkeit der Medien darauf lenken wollte. Fest steht aber, dass die Austro-Models ohnehin gute Chancen haben, es bis dahin zu schaffen.