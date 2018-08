Austro-Power bei Filmfestspielen in Venedig

Am Mittwoch starten die 75. Filmfestspiele in Venedig offiziell und die Stars und Sternchen machen sich bereit. Hollywoodstar Ryan Gosling eröffnet heute den Event-Reigen mit dem Film Aufbruch zum Mond. Auch Lady Gaga oder Bradley Cooper werden heuer am Lido erwartet. Neben den Hollywood-Stars sind schon ein paar heimische Promis angereist. Schauspieler Florian Teichtmeister, Laura Bilgeri oder Regisseur Norbert ­Blecha hat man bereits ­gesichtet. Und Christoph Waltz wird heuer in der Wettbewerbs-Jury sitzen.