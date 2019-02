Austro-Rapper mit Droh-Song gegen Gabalier

Wien. Volks Rock'n'Roller Andreas Gabalier bekam kürzlich viel Kritik wegen einer Preis-Verleihung in München. In Bayern wird ihm der Karl-Valentin-Preis verliehen. Das missfiel fielen Fans des Kabarettisten. Es wurden Vorwürfe laut, dass er mit faschistischen Zeichen arbeite und deshalb den Preis nicht verdiene. "Das geht zu weit", tobt Andreas Gabalier im ÖSTERREICH-Gespräch. In der Bild-Zeitung lässt er seine Feinde wissen: "Ich bin wohl einigen zu bodenständig."

Die Diskussion um den Gablier-Preis spaltete das Land. Jetzt schießen andere gegen den österreichischen Kult-Musiker. Die Rapper Kid Pex und Kroko Jack werden in ihrem Rap-Song radikal. "I tät den Andi Gabalier nicht an die Wand stellen lassen, aber samma sich ehrlich, eigentlich gehörat er ersch…" Einer der Rapper macht dazu mit seiner Hand eine Pistole.

Ihr "So viel Polizei" wurde bis jetzt 30.000 mal angeshen.

Im Lied geht es auch gegen die Asylpolitik der Bundesregierung. So rappen die beiden etwa: "Doch die Massen suchen Anschluss an den Alpen-Orban-Style. Heute klatschen‘s für Abschiebung, morgen klatschen‘s für das Reich!"

Sie schießen auch gegen Kickl: "Afoch ka Glück bei die Frauen, er schenkt sein Herz Mussolini".