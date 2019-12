Austro-Schauspielerin als Pilcher-Star

Karriere-Turbo. Sie zählt mit ihren 23 Jahren zu den aufstrebenden Talenten am Schauspielhimmel, und als solche ist Valerie Huber heute Abend in Rosamunde Pilchers Meine Cousine, die Liebe und ich in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen (20.15 Uhr, ZDF). Darin spielt Huber eine Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss. Eine Entscheidung, die ihr im echten Leben abgenommen wurde.

„Ich bin Single, habe mich nach einer langjährigen Beziehung frisch getrennt“, so Huber zur Bild-Zeitung. Ihr Ex ist Musiker und Schauspieler Fabian Unger. Und obwohl sie in der Herzschmerz-Verfilmung an die Liebe glaubt, steht sie nicht auf Romantik. „Ich lebe tausendmal lieber in der realen Welt“, grinst Huber.